Sanremo 2024 | Il Tre | “Mi sono comportato male nei confronti di persone a cui volevo bene | sono un distruttore di legami Talent show? In passato ho rifiutato Amici e X-Factor”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Chi rappa non sa cantare? Spesso e volentieri lo stereotipo è questo. A prendersi la scena del Festival dici sarà anche lui, Guido Senia, in arte Il Tre, artista nato e cresciuto (musicalmente) con i generi rap/hip hop nel sangue. Non solo contemporaneità però: ad accompagnare la ricchezza culturale de Il Tre c’è il cantautorato italiano, su tutti, “Sugar” Zucchero. Partito dalla periferia di Roma, la storia di Guido si dissocia dall’equazione ‘se fai rap vieni dalla strada’. Di provincia nel DNA del 26enne ce n’è parecchia. Come raccontato ad Esse Magazine, la quotidianità de Il Tre si basa sul trittico “campetto da calcio, musica e bisca”, il tutto rigorosamente contornato dall’importante presenza dei suoi storicima, soprattutto, dei genitori. Sì perché nonostante la fama, per Guido, la presenza di mamma e papà ...