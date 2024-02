Sanremo 2024 | il programma della terza serata Riapre la gara Il Tre presentato da Loredana Bertè

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ordine di esibizioneGiro di boa per il Festival di, che arriva alladel giovedì. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston (e non solo). Dopo le esibizioni di ieri di 15 artisti, questa sera toccherà agli altri 15, sempre presentati dai colleghi. Ecco l’ordine di esibizione e chi annuncia chi. IldiIn diretta su Rai 1, a partire dalle 20.40 circa, Amadeus conduce ladel 74° Festival ...

Festival di Sanremo in Lis per i non udenti, l’interprete Martina Romano: “Così riesco a far vedere le canzoni” Roma- E’ entrato nel vivo il Festival di Sanremo targato 2024 e così, Martina Romano, di ...Sanremo, 8 feb. (askanews) - Le istanze degli agricoltori "troveranno voce all'Ariston": Amadeus infatti porterà il tema della protesta dei trattori venerdì sera al Festival di Sanremo.E' quanto rifer ...ROMA – Giro di boa per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, terzo appuntamento con la kermesse, si esibiranno i restanti 15 artisti in gara presentati dai 15 che si sono esibiti i ...