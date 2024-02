Sanremo 2024 | il monologo da brividi di Giovanni Allevi emoziona l’Italia intera

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 8 febbraio 2024) News TV. Ieri sera è andata in onda la seconda serata del Festival di. 15 cantanti in gara, presentati dai colleghi. Geolier batte tutti e si piazza al primo posto nella classifica, seguito da Irama e Annalisa. Co-conduttrice della serata, Giorgia che festeggia i 30 anni di “E poi”. Nel corso della serata, un susseguirsi di ospiti come John Travolta e il cast di Mare Fuori. Il momento più toccante è stato sicuramente il ritorno sul palco di. Il maestro ha raccontato il suo percorso, dall’ultimo concerto, alla scoperta della malattia. Ecco cosa ha detto prima di esibirsi un un brano composto durante la degenza. Leggi anche:, la classifica dopo la seconda serata: chi c’è in testa Leggi anche: “”, Annalisa rivela perché non è scesa dalla ...