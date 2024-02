Sanremo 2024 | il meglio e il peggio della terza serata in diretta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 febbraio 2024), daje. La(qui tutto il programma) parte con il rimbrotto di Amadeus: «Si è parlato troppo di John Travolta e troppo poco di Giovanni Allevi». Poi la prima standing ovation per la “presentatrice” Loredana Bertè: «ti ama». E il Va, pensiero di Verdi del CoroFondazione Arena di Verona. Grande attesa per l’italiano Russell Crowe che ha confessato di essere un fan dei Ricchi e Poveri. E per Eros Ramazzotti. Effetto vintage con Ferilli & Morandi Ama richiama due amici sul palco: Sabrina Ferilli che era stata con lui a2022, e qui presenta la serie tv in tre puntate Gloria (su Rai1 dal 19 febbraio). E Gianni Morandi ...