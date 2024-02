Sanremo 2024 | il capo della comunità ebraica milanese attacca Ghali | “Non possiamo accettare la sua propaganda anti-israeliana”

Dopo la prima serata da boom di ascolti di Sanremo 2024 , si torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata , che insieme alla terza (domani) vedrà ... ()

LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA : tutti i voti ai protagonisti della seconda serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.06: Geolier – “I ‘pe me, tu ‘p te” 7: quando l’unica nota stonata è il look, vuol dire che funzioni. ... (oasport)