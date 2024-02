Sanremo 2024 | i voti ai look della terza serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sul palco dell'Ariston ancora una volta i 30 big in gara.: 15 cantano, 15 presentano. Con loro la co conduttrice per una sera, Teresa Mannino, gli ospiti interazionali e nostrani e… noi, coi nostri immancabiliai. Da 0 a 10, via al televoto!

Terza serata del festival di Sanremo e la voglia di scoprire i beauty look dei nostri artisti preferiti aumenta. Eccoli in ordine di apparizione ...«Votate per me. Io vorrei andare all'Eurovision, sogno in grande». Loredana Bertè regina della sala stampa al Festival di Sanremo 2024. Il sogno è vincere il ...Altri 15 artisti in gara. E poi il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024. Le prime avvisaglie si sono già viste in conferenza stampa. La comica, che stasera affiancherà Amadeus ...