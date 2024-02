Sanremo 2024 | i voti ai look della seconda serata | la collana in oro massiccio di Emma non passa inosservata Dargen D’Amico e la giacca con il mare di notte – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Papillon ecangiante a fantasia zembrata nerazzurra che potrebbe benissimo essere la versione “luxury”maglia dell’Inter. Amadeus apre così ladel Festival di. Accanto a lui c’è Fiorello, sempre impeccabile ma soprattutto sobrio. Voto: 5 + 8. Ghali – Non sapendo come definire il suo, ci affidiamo alle parole di Amadeus: “Fighissimo come sempre”. Dopo l’inizio scintillante di ieri sera in Loewe, stasera Ghali cambia decisamente stile. Camicia bianca over aperta,nera altrettanto over e altrettanto aperta e foulard (ma più simile ad un fazzoletto) annodato al collo. A completare il tutto dei lunghi guanti a fantasia bianchi e grigi. I panni del presentatore non sono suoi e si vede. ...