Sanremo 2024 | i Look migliori e peggiori della Seconda serata FOTO

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La settantaquattresima edizione del Festival diva in scena e sul palco dell’Ariston i Big in gara si sbizzarriscono con ipiù audaci. Ecco le nostre pagelle.

Ecco qual è la classifica top 5 che è stata generata dai voti delle radio e degli spettatori della seconda serata del Festival ...6+ a Fred De Palma. Il re dei tormentoni estivi a Sanremo lo aspetti al varco. Il rischio di ritrovarsi Elettra Lamborghini in pantaloni c’era e invece Fred mostra una certa sicurezza. Non avrà la ...Balla, si diverte, ma guai a sottovalutarla: «A me hanno dato le perline colorate / per le bimbe incasinate con i traumi / da snodare piano piano con l’età», canta.