Sanremo 2024 | i beauty look più belli della seconda serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È forse arrivato il momento in cui si comprende se ci saranno colpi di testa? Guardate con noi i, in ordine di apparizione

seconda serata di Sanremo 2024 : Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. I La Sad si presentano con Ama in versione ... ()

Quindici gli artisti in scaletta nella seconda serata, ognuno dei quali presentato da un collega in gara. Co-conduttrice della serata Giorgia: tight nero, pantaloncini corti e stivali neri, camicetta ...Lei è diventata il personaggio social di questa edizione: dopo il look da gran serata di ieri, però, stasera si presenta incappucciata come una santa con collant rossi e bustino come una diva del ...Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) - Siparietto esilarante al festival tra Giorgia e un fan della platea dell'Ariston. Qualche secondo prima dell'entrata di John Travolta, che la co-conduttrice doveva presen ...