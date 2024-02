Sanremo 2024 | Giletti ritorna in Rai | “Emozione molto intensa”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Rai sceglie il palco del Festival per ufficializzare il ritorno sulla tv di Stato il 28 febbraio in prima serata per celebrare i 70 anni del servizio pubblico "Bentornato in Rai". Così Amadeus raggiunge Massimoseduto in prima fila all'Ariston per. La Rai, infatti, sceglie il palco del Festival per ufficializzare