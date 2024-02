Sanremo 2024 | Geolier | “Voglio portare Napoli in qualsiasi posto del mondo”

Annalisa torna in gara sul palco dell'Ariston per la sua sesta volta, piazzando un'altra hit con “Sinceramente” . Intervistata da Marina Mistretta e ... (feedpress.me)

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. L'ospite internazionale sarà ...Eros Ramazzotti a Sanremo 2024 con per il 40° anniversario di Terra promessa. La bio dagli esordi alla carriera, la vita privata con moglie, figli e il nipote.Sanremo, 8 feb. (askanews) – In tema di immigrazione “continuo a ripetere che quello che è fondamentale è di non scordare e non mettere da parte l’umanità. Ricordiamoci che ci sono persone che approda ...