Sanremo 2024 | Geolier va dritto al punto e pubblica un ‘tutorial’ in napoletano con le istruzioni per votarlo | “5 televoti | sapete cosa fare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un bel momento per, il cantantein gara al Festival di, dove sta riscuotendo un grande successo con la canzone “I p’ me, tu p’ te”. Primo posto nella classifica della serata di ieri, 7 febbraio, primo posto anche su Spotify (dopo di lui Annalisa e Mahmood, sul podio). Trionfa anche su TikTok, dov’è la canzone più utilizzata dalla community per creare contenuti. Sintomi, questi, di una grande forza (anche) al televoto. Il rapper partenopeo, infatti, ci sa. Anche con i social, dov’è seguito da 2.2 milioni di follower (su Instagram) e 473mila (su TikTok). Proprio su Instagram – come fatto notare da Selvaggia Lucarelli, sempre attenta –ieri ha mostrato passo dopo passo come. “Abbiamo 5per ogni ...