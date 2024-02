Sanremo 2024 | Geolier | “Ieri primo? Aspettiamo la fine per festeggiare” – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Dire che me l'aspettavo è un parolone. Sono contento. Ho detto ai ragazzi mi raccomando, se siamo primi non fate casino. Perché sapevo che era la seconda serata, non è finita. I ragazzi si sono fatti mille chilometri, sono venuti da me perma è ancora lunga, dobbiamo arrivare a sabato". A