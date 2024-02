Sanremo 2024 | Geolier guida la classifica Top 5 della seconda serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) –con 'I p' me, tu p' te'la Top 5di, dove ha votato la giuria delle radio ed è entrato in gioco il televoto. Al secondo posto Irama con 'Tu no', al terzo Annalisa con 'Sinceramente'. Quarta Loredana Bertè con 'Pazza', al quinto posto Mahmood

Fischi per il quarto posto di Loredana Bertè Geolier con 'I p' me, tu p' te' guida la Top 5 della seconda serata di Sanremo 2024 , dove ha votato la ... (sbircialanotizia)

Giovanni Allevi commuove con il monologo sulla malattia, Giorgia canta e conduce come nessun altro, John Travolta travolto dall'imbarazzo per il ... (vanityfair)

Occasione sprecata a Sanremo con John Travolta: dopo aver accennato i passi di Saturday Night Fever e Grease con il fan Amadeus, finisce con il ballare imbarazzato la qua qua dance con Fiorello. "This ...Giovanni Allevi commuove con il monologo sulla malattia, Giorgia canta e conduce come nessun altro, John Travolta travolto dall'imbarazzo per il ballo del Qua Qua e Mahmood che ci folgora. Ecco i mome ...Hanno fatto il loro debutto a Sanremo e consistono in due fratelli ermellini ...