Sanremo 2024 | Fiorello e Amadeus fanno ballare a John Travolta il “Ballo del qua qua” Ed è bufera social | “Figura di me***” – Video

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ildel qua qua: è questa l’idea che è venuta aper coinvolgereospite del Festival di. E così, l’interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver pagato dazio con il fansul palco, accennando i passi dei suoi celeberrimi film, esce dal teatro e partecipa alla gag. L’attore ha però detto “no” a un accessorio: ha deciso di non indossare il cappellino da papera, indossato invece daed. “Mi sa che non mi sta…”, ha detto prima di lanciarlo via. Suila gag non è piaciuta a tutti. Molti utenti hanno sottolineato il momento, definendolo “imbarazzante”. “Unadi merda globale”, ha scritto un ...

Applausi per Amadeus che continua a vincere su tutti: il Festival si conferma un successo nonostante un John Travolta imbarazzato per il ballo del Qua Qua.