Sanremo 2024 | da Iramaland all’ultimo soldato indie Gazzelle – Le pagelle della seconda serata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Anche ladel Festival diè andata, un po’ più morbidaprima fortunatamente, infatti quindici cantanti sono più che digeribili, peccato che domani ne suoneranno altri quindici. Perfino le orrende gag degli autori Rai risultano migliori, più che altro perché almeno si sa quando potersi allontanare dalla tv per una pausa. Per dire, l’ospitata di uno svogliato John Travolta farà storia al contrario, come uno dei momenti più trash e poco divertentistoria di un Festival che di queste irritanti perle ne offre ogni anno a iosa. L'articolo proviene da Open.