Sanremo 2024 conferenza stampa streaming e diretta tv | dove vederla oggi | 8 febbraio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024), giovedì 8, in vista della terza serata del Festival dinella cittadina ligure, per la precisione al Casinò, si terrà ladel conduttore e direttore artistico Amadeus e dei vertici Rai. Un appuntamento fisso, ormai storico, con lain cui analizzare la serata precedente e dare le anticipazioni su quella in programma la sera stessa.vedere ladidel Festival diintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e liveL’incontro con la...