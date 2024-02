Sanremo 2024 | come cambia il marketing delle canzoni | dai cuoricini ai temporary shop

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio– E venne il giorno della cosmesi. Nella scatola dei generi di conforto spedita da Alfa ai giornalisti per sopravvivere alla settimana del Festival, la giornata del giovedì era quella da affrontare con la maschera per rimuovere le borse sotto agli occhi. Prima di partire per la Riviera, infatti, l’interprete di “Vai!” ha realizzato il prezioso manufatto, celando dietro ogni data del calendario riportato sul dorso un oggetto evocativo della (sua) avventura sanremese. Così dietro lo sportellino del lunedì c’era un cioccolatino a forma di cuore giallo, simbolo di questa sua prima edizione, dietro quello del martedì, giorno di partenza, un paio di tappi per le orecchie, mercoledì un sacchetto di snack (cocco, mandorle nocciole) per fronteggiare la caduta di zuccheri, giovedì, appunto, la maschera rilassante, venerdì (col pensiero ...