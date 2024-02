Sanremo 2024 | Clara vince il Premio Jannacci | “Energia e grande sensibilità alla musica”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Varese, 8 febbraioSoccini, la giovane cantante varesina, si è aggiudicata ilEnzoNuovo Imaie. L'interprete di ‘Diamanti grezzi’ ha vinto l'ottava edizione delche la collecting degli Artisti Interpreti Esecutori assegna ogni anno in sala stampa al Teatro Ariston a uno dei giovani in gara al Festival di. Congareggiavano i BNKR44 e i Santi Francesi. Questa la motivazione della giuria composta da Dodi Battaglia, portavoce del Nuovo Imaie, Paoloe i Colla Zio, vincitori della scorsa edizione: “Un momento di bellezza, che racchiude una connessione di fenomeni: arrangiamento dance pop ricercato, ottima intonazione, duttilità vocale e presenza scenica ...

Sanremo 2024: gli ospiti della terza serata del Festival della canzone italiana in onda stasera, 8 febbraio 2024. Tutte le info ...Stasera, giovedì 8 febbraio 2024, su Rai 1 (ore 20,30) va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2024, il quinto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco ...Adesso la Rai ha deciso di fare marcia indietro e in un comunicato stampa a fatto sapere che gli agricoltori non potranno salire sul palco di Sanremo. Al posto della loro testimonianza diretta, ...