Sanremo 2024 | Clara | “Sono in un turbinio di emozioni”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024)tra i BIG con “Diamanti Grezzi”: ecco le dichiarazioni in conferenza stampavincitrice diGiovani é approdata sul palco del Teatro Ariston col brano “Diamanti Grezzi” partecipando tra i BIG alla 74esima edizione del Festival. Leggi anche, Irama dall’inedito “Tu no” al duetto con Cocciante. Le sue dichiarazioni Le dichiarazioni in conferenza stampa La giovane cantante e attrice dichiara: “Questolo sto vivendo con un’energia gigante, non so quello che mi aspetta ma la prossima settimana esce il mio album, con il mio primo tour,in undi, e questo mi basta”....