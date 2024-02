SANREMO 2024 | CASO FANTASANREMO | “NON SI POTREBBE CITARE DURANTE IL FESTIVAL”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo la multa di 175.000 euro, che la Rai ha dovuto pagare per pubblicità occulta ad Instagram2023, arriva un nuovosimile in questodi. Vediamo tutto nei dettagli. L’ente responsabile in questione è il Fanta: infatti non siparlare di questo spazio sul palco del Teatro Ariston, come fatto ieri da Amadeus. Quella del Fantaè una società indipendente, che non ha acquistato spazi pubblicitari in Rai, e quindi di conseguenza non sil’emissione deldi. Pertanto c’è chi sta iniziando a mormorare e loro, che fatturano e guadagnano alle spalle della ...