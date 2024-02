Sanremo 2024 | cambiano gli scenari | Geolier favorito per la vittoria finale?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024)vince la seconda serata del Festival dile carte in tavola all’Ariston Dopo la serata che ha aperto il voto alle radio e al pubblico, la classifica Sisal vede Annalisa scendere in terza posizione e lasciare il posto a, la cuiè ora quotata a 3,50. Il rapper di Secondigliano, infatti, ha dimostrato di saper battere ogni barriera linguistica per arrivare direttamente al cuore degli ascoltatori e confermato di essere uno dei nomi di spicco della gara sanremese di quest’anno. Risale anche Irama, offerto a 9,00, che grazie al sostegno del pubblico nella classifica parziale di ieri sera – come gli esperti Sisal avevano previsto – si è posizionato secondo, divenendo uno dei candidati al podio. Un posizionamento che al momento contende con ...