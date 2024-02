Sanremo 2024 | Bnkr44 | “Scriviamo e registriamo canzoni nel nostro ‘bunker’ Ecco qual è il portafortuna che ci ha fatto vincere Sanremo Giovani”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La storia deiè tutta da raccontare. Partiti da Villanova, un paesino in provincia di Firenze, e arrivati fino a. Un “treno dei desideri”, come diceva Celentano, che difficilmente si sarebbe immaginato di intraprende il collettivo. Il percorso è nato dove tutto sta proseguendo, in Toscana. Una cittadina che, anche a detta dei ragazzi locali, offrirebbe sempre meno alternative di svago. L’appiattimento si è scontrato con l’energia dei sei artisti (Fares, Erin, Caph, Jxn, Faster, Piccolo) ed il loro manager, Ghera. Ma come si fa a mettere d’accordo più persone che condividono lo stesso progetto? La ricetta pare essere la “spontaneità”. Un’unione di “Energia, movimento, colori” che verrà trasmessa direttamente sul palco dell’Ariston, con il brano “Governo Punk“. Iporteranno la periferia al Festival. ...