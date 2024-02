Sanremo 2024 | ascolti seconda serata | 60 | 1% di share per Amadeus

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ladiè stata seguita, dalle 21.17 all’1.33, da 10.361.000 di spettatori con il 60,1% di. L’anno scorso la media della, dalle 21.18 all’1.40, era stata di 10.545.000 telespettatori con il 62,3% di. Meglio di ieri sera, in unadel festival degli ultimi 30 anni, hanno fatto come percentuale media solol’anno scorso e Pippp Baudo nel 1995 (65,42%). La prima parte dalle 21.17 alle 23.29, è stata seguita da 13.434.000 telespettatori con il 57,6%. Laparte, dalle 23.32 all’1.33, da 6.899.000 con il 66,2% di. L’anno scorso la prima parte delladel festival, dalle 21.18 alle 23.37, è stata seguita da 14.087.000 telespettatori con il 61,1% di. Laparte, dalle 23.40 all’1.40, aveva ottenuto 6.352.000 telespettatori con il 65,6% di. Ladel ‘Festival di, in onda su Rai1 dalle 20:40 all’1:33, si conferma leader con 10.361.000 telespettatori e il 60,1% di. Al secondo posto Canale 5 con ‘Terra Amara’ che ha ottenuto 2.289.000 telespettatori e il 10,13%, mentre al terzo posto si è piazzata Rai3 con ‘Chi l’ha visto? Speciale’ che ha registrato 1.208.000 telespettatori e il 5,83% di. Appena fuori dal podio Italia 1 con il film ‘Bus 657’, visto da 650.000 telespettatori pari al 2,7%, mentre Retequattro con ‘Fuori dal coro’ ne ha conquistati 551.000 con il 2,9% di. Su Rai2 ‘N.C.I.S.’ ha totalizzato 403.000 telespettatori e l’1,6% e, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ne ha interessati 364.000 con l’1,6% di. Su La7 il documentario ‘Sacrificate Cassino’ ha raccolto 370.000 telespettatori con l’1,62% mentre su Tv8 il film ‘Trappola in alto mare’ ha segnato lo 0,9% con 218.000 telespettatori. Infine su Nove il film ‘Prometheus’ è stato seguito da 173.000 telespettatori pari allo 0,8%. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

