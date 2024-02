Sanremo 2024 | Annalisa | “Il filo conduttore da Bellissima a Sinceramente è la libertà”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è ritornata al Teatro Ariston con, brano con il quale partecipa per la stesa volta al Festival Si parte con il ricordo della partecipazione ad Amici: “Il segreto per le hit non esiste si lavora tanto e si mette la propria esperienza al servizio. Cosa suggerirei alla ragazzina che iniziava amici? Di non farsi mai scoraggiare da nulla nel lungo periodo si vedono i risultati, quindi di non mollare” In merito le ultime produzioni ed alla scelta di cambio stilistico: “Sono focalizzata sul mio progetto iniziato a settembre 2022 conproseguito con Mon Amour e poi l’album. Volevo proseguire questo racconto, ed ho questaoccasione per aumentare la portata di questo viaggio bellissimo che sto vivendo portando me stessa a 360 ...