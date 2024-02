Sanremo 2024 | Amadeus stizzito all’inizio della terza serata | “Si è parlato troppo di John Travolta”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non l’ha presa bene, e non ha fatto nulla per nasconderlo. Dopo la secondadi ieri, ha fatto molto discutere l’ospitata di. Imbarazzante lo sketch con il conduttore e Fiorello sul Ballo del qua qua, stroncato dalla critica e dai social. Ma a far accendere la polemica e le domande dei giornalisti è stata anche la presunta pubblicità occulta al marchio di scarpe indossato dall’attore (smentita dalla Rai), e non oscurato come normalmente avviene quando è ben in evidenza un marchio. In aperturadi oggi,ha replicato: “Si ètanto, secondo medi...