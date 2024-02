Sanremo 2024 | Amadeus sbotta sul ‘caso’ Travolta | “Dove possiamo trovare una stronz**a per fare polemica?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Durante la conferenza stampa odierna del Festival die i vertici Rai hanno respinto qualsiasi sospetto di pubblicità occulta sulle scarpe di John, il logo non è stato coperto ed è stato inquadrato dalle telecamere. Il conduttore e direttore artistico èto davanti al pressing di alcune domande: “Non sta succedendo niente, va tutto bene,una stronz**e per? Perché non parliamo di Allevi, di quello che hanno fatto gli attori di Mare Fuori? Non conosco nemmeno il nome dell’azienda delle scarpe che indossava John. Non sapevo assolutamente nulla”. “È statoa contattarmi per dirmi che era qui vicino per ...