Sanremo 2024 | Allevi commuove E Geolier prende il volo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) inviato aGli ascolti volano,negli streaming pure (imbattibile, si direbbe dai numeri), i trattori restano (per ora?) al palo. La prima serata del quinto Festival di Amadeus...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sanremo 2024 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l’albo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sanremo 2024 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – tutti i vincitori e l’albo ... (oasport)

cosa è successo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 : siamo grati a Giorgia per la sua musica, la sua voce e il suo sentimento. In ... (fanpage)

Teresa Mannino sarà una delle co-conduttrici del settantaquattresimo Festival di Sanremo , che ha avuto il via il 6 febbraio nuovamente sotto la ... (oasport)

Si è conclusa anche la seconda serata di Sanremo 2024 . Mercoledì 7 febbraio si sono esibiti solo quindici dei trenta Big in gara e a fine serata ... ()

Sta spopolando la tuta del Napoli indossata da Geolier a Sanremo 2024! Ieri sera al Teatro Ariston è andato in scena il red carpet ufficiale dell'evento che ha visto sfilare uno ad uno i cantanti in g ...Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Berté e Mahmood compongono la “top five” della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. La classifica è stata stilata sulla base del gradimento della nuova giuri ...Anche Leo Gassmann tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo. In occasione dell'uscita del film "Califano", il cantante - e da poco anche attore - è ...