Sanremo 2024 | Alessandra Amoroso parla del rapporto col nuovo fidanzato | frecciatina all’ex compagno?

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è una delle concorrenti in gara del Festival di, e in giornata, intervistata nel podcast di Cosmopolitan, Mano sul Cuore, si è lasciata andare a delle dichiarazioni sulla sua vita privata. La cantante da un po di tempo è felice e innamorata accanto al suoamore Valerio Pastore, classe 1994, che nella vita è un videomaker e un tecnico del suono; e a tal proposito ha confidato: Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Poi ha continuato, lanciando unaal suo exStefano Settepani, che è un producer musicale noto e un collaboratore di Amici, con cui ha avuto una storia d’amore per ben sei anni, dal 2015 al 2021, e con cui stava per ...

Sanremo 2024 , gli abiti di Teresa Mannino per il Festival : look , stilista , vestiti Quali sono gli abiti ( vestiti ) di Teresa Mannino al Festival di ... ()

Sanremo 2024 , l’abito di Mahmood per la terza serata del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Mahmood per la terza serata ... ()

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2024? Secondo le fonti vicine alla Rai, il compenso per la conduzione non ha subito variazioni significative ... ()

"Vorrei fare un appello: c'è Sanremo in questi giorni. L'ultima serata coincide con la giornata del Ricordo. Credo che invitare Umberto Smaila il giorno 10 a parlare delle Foibe sarebbe un gesto ...I beauty look visti sul palco dell'Ariston con tante foto, commenti e curiosità Appuntamento con la seconda serata di Sanremo 2024, quella in cui i cantanti in gara – che non cantano – presentano gli ...La cultura napoletana influenza e piace. La motivazione che mi ha portato a Sanremo sono i gesti. Quando mi hanno detto che potevo portare il napoletano a Sanremo ho deciso di venire qui. Ho voluto po ...