Sanremo 2024 | 10 | 3 milioni e il 60 1% per la seconda serata

News Tv, La cantante Giorgia ha fatto il suo debutto come co-conduttrice affianco ad Amadeus per la seconda serata del Festival di Sanremo andata in ... (tvzap)

Carlo Ferrini è stato uno dei protagonisti della Kermesse sanremese, parallela al 74° Festival della Canzone Italiana, al Palafiori di Sanremo il 6 febbraio per Casa Sanremo Live box 2024, con ...Le polemiche per la presenza di John Travolta a Sanremo tra lo sponsor delle scarpe e il video mancante per la liberatoria. Ecco che cosa sta succedendo.La conferenza dopo la seconda serata: "Qualsiasi dato di share con il 5 davanti è straordinario, siamo al 60,1%". Questa sera in conduzione Teresa Mannino, e Russell Crowe sarà il super-ospite ...