Sanremo 2024 | 10 | 3 milioni e il 60 1% per la seconda serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024)– Sono stati 10e 361mila, pari al 60.1% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri in media ladel Festival di(dalle 21.17 all'1.33). Nel 2023 ladella celebre rassegna canora raccolse un ascolto medio di 10e 545mila telespettatori pari al 62.3% di

Sanremo 2024: gli ospiti della terza serata del Festival della canzone italiana in onda stasera, 8 febbraio 2024. Tutte le info ...Stasera, giovedì 8 febbraio 2024, su Rai 1 (ore 20,30) va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2024, il quinto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco ...Adesso la Rai ha deciso di fare marcia indietro e in un comunicato stampa a fatto sapere che gli agricoltori non potranno salire sul palco di Sanremo. Al posto della loro testimonianza diretta, ...