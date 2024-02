Sanità | Fedriga Regioni | Formuleremo proposte al Governo per affrontare criticità

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 08 feb. - (Adnkronos) - "In queste ore abbiamo approfondito tutto il tema sanitario, oltretutto devo dire in modo innovativo rispetto al passato, cioè non guardando soltanto all’emergenza, madelleale devo dire anche delleper le singoleper affr