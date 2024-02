Sanità Al Gemelli meeting scientifico su Sindrome Intestino Corto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sono come dei personaggi in cerca d’autore, pazienti complessi alla ricerca di un riconoscimento e di un’assistenza multidisciplinare con una regia gastroenterologica, che spesso, in giro per l’Italia, è ancora quasi sempre tutta da inventare. Un corso di aggiornamento organizzato domani venerdì 9 febbraio presso l’Aula 810 del Policlinico Universitario AgostinoIRCCS farà il punto sulladell’e sull’insufficienza intestinale, patologie complesse e relativamente rare, che non godono neppure di un’esenzione e sono ancora poco conosciute. La speranza è legata anche ai nuovi farmaci in arrivo, ma è necessario pensare ad ambulatori dedicati. Ladell’(SBS) è una condizione malassorbitiva provocata da un’estesa ...