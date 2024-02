Sangiovanni a Sanremo 2024 | quanto valgono i gioielli del cantante

Sangiovanni è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2024 : in seguito ad alcuni commenti dei fan, ha deciso di risponde re con un commento sui ... (comingsoon)

3a giornata per il Festival di Sanremo, con le classifiche musicali nazionali letteralmente invase dai brani presentati in gara. Nella serata di ieri Geolier e Irama hanno battuto Annalisa, mentre Lor ...Riscatto agricolo: oltre 10 trattori in marcia verso Sanremo. La Rai: nessuna comunicazione con gli agricoltori ...Sanremo 2024 seconda serata abiti: da Giorgia a John Travolta, e ancora Giovanni Allievi e tutti i look dei cantanti sul palco dell'Ariston.