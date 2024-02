Sangiovanni a Sanremo 2024 | «Invito gli adulti a chiedersi perché noi giovani stiamo così | perché non credo che lo facciano tutti»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’artista non sta bene mentalmente, sono le sue parole. «Mi sento fragile, debole, e non c’è nulla di male a esserlo. La canzone che porto in gara rispecchia anche questo». Ringrazia Loredana Bertè di essere un esempio di coraggio e lancia un messaggio (non a Giulia Stabile)

Sangiovanni in conferenza stampa: "Non mi interessa essere cool ma dire la verità. Spero che il Festival possa essere un modo per portare un messaggio, per ...Il disco sarà disponibile in digitale e in formato cd ed è anticipato dal singolo Finiscimi, che verrà presentato al Festival di Sanremo 2024. Nell'album è contenuto anche "Americana", il primo ...