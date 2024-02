San Valentino | dillo con un fiore “La tradizione resiste | ma le idee si rinnovano sempre”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 - Regalarsi fiori è un gesto semplice e profondo che non passa mai di moda, e per chi li riceve èuna sorpresa e un piacere: non hanno genere o limiti d’età. A Sanpoi sono un grande classico, come i cioccolatini. Ma per la festa degli innamorati, quest’anno, tra caro prezzi e nuove mode, come stanno le cose? Lo abbiamo chiesto a un’esperta, la fioraia Chiara Pieraccioni.Per San2024 “con un” è un messaggio ancora valido? Anche per le nuove generazioni? “Assolutamente. Vale perché fapiacere ricevere un, è bellissimo nella sua semplicità”.Qual è ilpiù regalato a San? “A farla da padrona è la rosa rossa, simbolo dell’amore, ma ...