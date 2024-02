San Valentino 2024 | come risparmiare sui regali

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Questa è un’altra di quelle feste in cui, se non si presta attenzione, si rischia davvero di spendere molti soldi inutilmente, tagliando fuori probabilmente metà stipendio, ma ecco dei consigli susuiper questo SanPer quanto sia una bella festa e una buona occasione per dimostrare ancora quanto ami la persona che ti sta accanto, purtroppo Sanè un’altra festa dove i venditori approfittano del momento per prendervi quanti più soldi possibile. Tutti ia tema aumentano, anche le cose più minime, ma c’è un modo per evitare di rimanere con il portafoglio vuoto. Abbiamo compilato una lista dicarini da fare che, in realtà, non costano un rene. In questa guida troverai 5 consigli su ...