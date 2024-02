San Lorenzo | annullate le sanzioni agli ambulanti | Multati per pochi centimetri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 – Sconfina dicon la sua postazione ma poi fa ricorso e vince. Lo rende noto Vittorio Pasqua, vice presidente dell'associazione nazionale degliin seguito ad alcune multe ai danni deglidi San: "Fino al 2022a Sansono state inflitte una serie di multe per aver sconfinato, a volte di 5, gli spazi di suolo pubblico concessi dal Comune. Ci sono stateper 500, 1000 euro, ogni giorno. Così è stato deciso di ricorrere al giudice di pace, il quale ha annullato le nostreperché è stata rilevata la mancanza sull'asfalto della delimitazione degli stalli da occupare. Per noi è una vittoria". ...

