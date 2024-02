San Giovanni a Teduccio | uomo si barrica in casa | poi ammazza la moglie e si uccide

Life&People.it | Come sta Giovanni Allevi ? Finalmente si può rispondere a questa domanda. Il pianista è infatti apparso pubblicamente in ... ()

Prima le ha tagliato la gola con diverse coltellate, poi, dopo essersi barricato in casa, quando ha capito che per lui non c’era più scampo, si è ... (ildenaro)

Life&People.it | Come sta Giovanni Allevi ? Finalmente si può rispondere a questa domanda. Il pianista è infatti apparso pubblicamente in ... ()

Nella terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ – che tornerà su Rai 1 in prima serata giovedì 15 febbraio, dopo la pausa in concomitanza con il ... (quotidiano)

Roma, 8 feb. (askanews) – Con una cerimonia che si è svolta questa mattina alla stazione di Ponte San Giovanni, è stato dato il via ai lavori per il rinnovo del tracciato ferroviario della Ferrovia Ce ...Napoli. Ha sparato alla moglie, uccidendola. Poi si è barricato in casa dopo aver esploso colpi di pistola dal balcone contro i poliziotti. Infine, si è ammazzato. Questo il terribile epilogo avvenuto ...San Giovanni a Teduccio – L’uomo che si è barricato in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l’ipotesi più probabile, si è poi suicidato. La donna, infatti, è stata trovata senza vita dall ...