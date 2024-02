San Giorgio La Molara a casa Sanremo con il volume fotografico di Claudio Barontini

(Di giovedì 8 febbraio 2024) SanLaed il Fortore saranno protagonisti, venerdì 9 febbraio, aattraverso i libri e l’arte visiva. Nella vetrina letteraria della manifestazione sanremese, ideata da Vincenzo Russolillo per accompagnare il Festival della Canzone Italiana, Giuseppe Leone, direttore artistico del comune sannita, ed il fotografopresenteranno: “Photos”, catalogo edito da Bandecchi & Vivaldi a consuntivo della mostra, curata da Alessandro e Maurizio Iazeolla, che l’Amministrazione comunale diretta da Nicola De Vizio, in collaborazione con l’Associazione Exordium e la Comunità Montana del Fortore presieduta da Zaccaria Spina, ha promosso in estate scorsa presso la Pinacoteca comunale del piccolo centro ...

Le tre parole del titolo del volume Fede, politica e profezia, dedicato a Giorgio La Pira, potrebbero essere anche la cifra sintetica dell’affollato incontro, svoltosi nella prestigiosa Sala Alessi di ...10:29:05 SAN PRISCO. Tragedia a San Prisco. Una bambina di appena 8 anni ha perso la vita, si chiamava Giulia. Commovente il ricordo degli amici di scuola che hanno messo un cartellone all’ingresso d ...Tivoli, Crisanti contro Santonocito: "Non possiamo non indignarci per una vicenda che ha del surreale, è una vergogna. Non c'è limite all'abuso che si fa dei soldi pubblici".