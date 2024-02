San Cristoforo | spacciano cocaina | arrestati in due

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 Nel corso delle attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato mirata attività di osservazione e controllo nel quartiere San, nei pressi di un immobile in cui già alcuni giorni addietro i poliziotti avevano colto in flagranza un pusher impegnato nella attività di cessione di stupefacenti e proceduto al suo arresto. Sospettando che l’immobile fosse ancora utilizzato per le attività di spaccio, gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa c.d. Falchi hanno effettuato un appostamento, monitorando i movimenti intorno allo stabile e cinturandolo, anche per evitare eventuali fughe nel momento dell’intervento. Dopo un’attenta osservazione e notati i movimenti sospetti di alcuni giovani gli operatori hanno deciso di ...