Sampdoria | si ferma di nuovo Kasami | Vieira non recupera Per Ntanda distorsione al ginocchio

La Sampdoria sperava di recuperare qualche alternativa in difesa durante la sosta per le nazionali, in vista della delicatissima sfida con lo... (calciomercato)

Continua la marcia del Parma in testa alla Serie B 2023 / 2024 . Nell’anticipo della ventunesima giornata gli emiliani si sono imposti per 3-0 sul ... (sportface)

Terremoto in casa Sampdoria in queste ultime perché Marco Lanna avrebbe dato le sue dimissioni dalla carica di presidente Terremoto in casa Sampdoria in queste ultime perché Marco Lanna avrebbe dato l ...Infortuni Sampdoria, le ultime sulle condizioni di Ronaldo Vieira ed Estanis Pedrola: i possibili rientri Mentre si attendono novità sul fronte Kasami, in casa Sampdoria si continuano a monitorare le ...Tra i blucerchiati si fermano anche Kasami e Ntanda. Doria squadra più colpita della Serie B, nerazzurri poco distanti ...