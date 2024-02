Salute | lo studio | “Per la metà dei pazienti con malattie croniche intestinali cure non ottimali”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Il 54% deicon malattia di Crohn e il 49% di quelli con colite ulcerosa non sono controllati in modo ottimale. Oltre il 60% ritiene che questeinfiammatoriedell?intestino (Mici, in inglese Ibd, Inflammatory bowel disease, Ndr) siano abbastanza diffuse ma altre informazioni, come le categorie di popolazione più a rischio o i sintomi, sono meno note. Sono alcuni dei dati delloosservazionale Podcast e dell?indagine Acquire-Ibd su più di mille, oltre ai risultati della ricerca IXE? sulla conoscenza e la percezione di queste patologie nella popolazione italiana e presentati oggi a Milano, da Abbvie, con il claim ?Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all?invisibile?. Le Mici – spiega una nota – sono ...