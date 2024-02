Salute | gastroenterologo Armuzzi | Con sintomi intestinali di Mici rivolgersi a specialista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Quando una persona comincia ad avere dolore addominale, diarrea cronica e stanchezza persistente, credo sia il momento in cui si deve rivolgere al medico di medicina generale o allo". Lo ha detto Alessandro, responsabile Uo di Ibd - Malattie infiammatorie croniche), Irccs Humanitas di Rozzano (Milano), questa mattina nel corso di un evento su 'Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all'invisibile', organizzato a Milano da Abbvie. Anche se la sintomatologia può essere confusa con un colon irritabile, può essere espressione di un inizio di una malattia di Crohn, quindi "da un punto di vista medico - raccomanda- è sempre opportuno iniziare un percorso, almeno ...

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Il 54% dei pazienti con malattia di Crohn e il 49% di quelli con colite ulcerosa non sono controllati in ...