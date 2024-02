Salto con gli sci | fa troppo caldo Cancellata la tappa di Coppa del Mondo di Rasnov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Anche il massimo circuito delcon gli sci è costretto a fare i conti con una cancellazione. L’appuntamento didelfemminile programmato adal 16 al 18 febbraio è difatti stato stralciato dal calendario a causa delle pessime condizioni metereologiche in cui versa la località romena. Non solo non c’è neve, ma nei prossimi giorni sono previste temperature comprese tra i 5° e i 13°, dinamica che rende impossibile l’innevamento della zona d’atterraggio del Trambulina Valea Carbunarii. Nonostante l’impianto sia minuto, la situazione è evidentemente ingestibile per il comitato organizzatore transilvano. Si vedrà se le due gare in programma saranno recuperate altrove, ma al riguardo non c’è da essere particolarmente ottimisti. A differenza di quanto avviene fra i maschi, dove si fa in fretta a trovare ...