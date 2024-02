Saltato il trasferimento al Napoli | colpa di Giuntoli? Lo vuole alla Juventus

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sfumato l’affare durante il calciomercato invernale, dietro il mancato arrivo del giocatore alpotrebbe nascondersi la. Terminata circa una settimana fa la stagione del mercato invernale, ilè riuscito a chiudere tutte le trattative prefissate o quasi. Diversi i nuovi arrivi durante questo calciomercato, da Pasquale Mazzocchi arrivato dSalernitana, Junior Hamed Traorè in prestito dal Bournemouth, l’attaccante belga Cyril Ngonge dal Verona e per terminare, Leander Dendoncker in prestito dall’Aston Villa. La dirigenza partenopea può ritenersi soddisfatta degli acquisti compiuti, in quanto sono tutti giocatori con ottime caratteristiche e potrebbero rivelarsi una vera e propria risorsa in più per la squadra. Il dirigente sportivo Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli hanno lavorato ...