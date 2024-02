Salis | Tajani | non fare caso politico

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 21.05 "Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria, regolata da norme nazionali ed europee ben definite, in unche regala sicuramente titoloni sui giornali, ma non fa il bene alla signora". Queste le parole del ministro degli Esteri Antonioalla Camera nell'informativa urgente suldi Ilaria, la donna italiana detenuta da un anno in Ungheria. "L'esperienza dimostra che agire con discrezione e gradualità è proprio nell'interesse primario del detenuto" ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Non siamo soddisfatti della relazione del ministro Tajani, come non lo è stato il padre di ilaria Salis che ha detto di essere stato lasciato solo da questo Governo. L'appr ...Caso Ilaria Salis, no ai domiciliari in Ambasciata. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiega: "Non è una casa privata".