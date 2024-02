Salerno | un weekend di donazione del sangue organizzato da AIL

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDonare ilè un gesto importante per aiutare non solo i pazienti oncoematologici. Ecco perché AILhadue giornate per la, che si terranno sabato 10 e domenica 11 febbraio dalle 8:00 alle 11:30 al centro trasfusionale dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di. L’ospedale salernitano accoglie ogni giorno numerosi pazienti da tutta la provincia e negli ultimi anni c’è stato un incremento della richiesta. Purtroppo oggi le donazioni disono in calo, soprattutto da parte dei più giovani: occorre quindi diffondere la cultura della. Chi ha tra i 18 e i 65 anni ed è in buona salute, può donare ilil prossimoprenotando il ...