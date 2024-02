Salernitana | poco da recriminare | perché merita la salvezza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Laè la regina del calciomercato e la dirigenza continua a confermare le ambizioni di. La situazione di classifica in Serie A non è di certo facile: la squadra di Filippo Inzaghi occupa l’ultima posizione in classifica con appena 13 punti conquistati in 23 partite frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e addirittura 14 sconfitte. Il distacco dalla zonaè di 5 punti e i granata hanno rosicchiato un punto a Cagliari e Verona dopo il pareggio positivo sul difficile campo del Torino. E’ alta l’attesa in vista dell’anticipo della 24ª giornata contro l’Empoli in un matchdecisivo. Il presidente Iervolino non ha intenzione di arrendersi e nelle ultime settimane ha piazzato colpi veramente importanti in grado di trasformare la squadra. Foto di Massimo Pica / Ansa, la ...