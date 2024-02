Salernitana | Inzaghi | 'Dia pronto | possibile coppia con Weissman Manolas? Lo porterei già in panchina'

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Filippo, tecnico della, ha presentato in conferenza stampa la sfida con l'Empoli, partita valida per la 24ª giornata...

Termina 0-0 la sfida di mezzogiorno al ‘Grande Torino ’. I padroni di casa ci provano per tutta la gara ma non riescono a buttarla dentro, nel finale ... (ilgiornale)

“Ho chiesto a Boateng un sacrificio . Poi ho perso Pasalidis e ho messo dei terzini a gara in corso. Un tiro a testa in porta, il pareggio è giusto. ... (sportface)

Marco Pellegrino , difensore della Salernitana in prestito dal Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il suo esordio in maglia granata (pianetamilan)

Filippo Inzaghi , allenatore della Salernitana , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Empoli Filippo Inzaghi , ... (calcionews24)

Titolare inamovibile per Inzaghi, il difensore croato è uno dei pochi fin qui salvabili della Salernitana. Attesi dal delicato scontro salvezza con l'Empoli i granata si affideranno alla velocità dell ...Allenamento a porte aperte per la Salernitana allo stadio Arechi. Cresce l'entusiasmo fra i tifosi, che sognano una salvezza sulla carta difficile ma non impossibile. Prima sgambatura sul rettangolo v ...Oggi hanno visto la passione del tifo salernitano, abbiamo l’occasione di fare una grande gara sperando di fare i tre punti che ci sono mancati in precedenza”. EMPOLI - “L’Empoli è pericoloso, ben ...